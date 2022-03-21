Авиакатастрофа в Китае, на борту было 133 человек

В Китайской Народной Республике потерпел крушение пассажирский Boeing, передает Day.Az со ссылкой на телеканал CGTN. Утверждается, что на борту разбившегося воздушного судна находились 133 человека.

"Инцидент произошел с самолетом Eastern Airplane с 133 людьми на борту... Проводятся спасательные работы", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

В настоящий момент данных о жертвах авикатастрофы нет. Предполагаемое место крушения борта находится в горной местности на юге Китая. Было добавлено, что на месте происшествия началось возгорание, туда выдвинулись сотрудники экстренных служб.