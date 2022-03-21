Meta обратилась к России

Meta в понедельник попросила Тверской суд Москвы отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности корпорации как экстремистской организации, чтобы подготовить свою юридическую позицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Meta не было предоставлено достаточного времени для подготовки позиции и сбора доказательств. Согласно закону, на ознакомление с материалами дела и подготовку позиции Meta должна была получить 15 дней, и за те несколько дней, которые прошли с момента поступления дела в суд, Meta не могла ознакомиться с более чем 500 страницами данного дела", - сказала юрист компании.

Гособвинитель выступила против переноса заседания и прекращения производства с учетом общественной опасности распространяемых ресурсов. "У юриста Meta было достаточно времени для подготовки к началу рассмотрения дела. Наше заявление направлено в Тверской суд в соответствии с процессуальными нормами", - сказала представитель прокуратуры.

Генеральная прокуратура требует запретить в России деятельность компании, руководящей социальными сетями Instagram, Facebook и мессенджером WhatsApp. Основанием для этого обращения стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.

"Meta просит назначить лингвистическую экспертизу тех высказываний, которые послужили основанием для обращения Генпрокуратуры", - добавил юрист.

Корпорация Meta также попросила Тверской суд прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете ее деятельности на том основании, что этот вопрос не относится к компетенции российских судов. "Meta является иностранным юридическим лицом, не имеющим юридических представительств в РФ. На этом основании просим прекратить производство по данному делу", - сказала юрист компании.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Instagram и Facebook в РФ. Работу мессенджера WhatsApp было решено не ограничивать.