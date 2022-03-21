Netflix в Японии не доплатил многомиллионный налог

Японское подразделение стримингового сервиса Netflix за последние три года не доплатило порядка 1,2 млрд иен налоговых отчислений. Об этом в понедельник сообщила крупнейшая газета Японии Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что к такому выводу пришло Токийское налоговое бюро после проведения соответствующего аудита. По данным издания, за последние три года японское подразделение Netflix приобрело права на показ различного контента, произведенного местными студиями и компаниями. Впоследствии японское подразделение передало часть этих прав голландскому подразделению стримингового сервиса. Токийские налоговики установили, что хотя японское отделение и отчиталось о доходах, связанных с передачей прав, последующие доходы от роялти не учитывались в налоговых декларациях компании.

Netflix в Японии действует с 2007 года, на него его услуги в стране подписаны порядка 5 млн человек.