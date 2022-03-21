https://news.day.az/world/1446401.html В Греции взорвался завод по производству динамита
В Греции взорвался завод по производству динамита
В Западной Македонии в Греции произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, три человека пропали без вести, двое пострадали. Об этом сообщает издание Tanea, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Завод по производству динамита находился в районе Итеа. Взрыв вызвал полное разрушение производственной части. На место направлены 11 пожарных из спецподразделения по борьбе с природными катастрофами. Также в район происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре