В Греции взорвался завод по производству динамита

В Западной Македонии в Греции произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, три человека пропали без вести, двое пострадали. Об этом сообщает издание Tanea, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Завод по производству динамита находился в районе Итеа. Взрыв вызвал полное разрушение производственной части. На место направлены 11 пожарных из спецподразделения по борьбе с природными катастрофами. Также в район происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.