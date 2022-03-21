В ООН бьют тревогу в связи с ископаемым топливом

Стратегия крупных экономик по замене российского энергосырья может создать долгосрочную зависимость от ископаемых видов топлива. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По мере того как крупные экономики реализуют стратегию по замене российских ископаемых видов топлива, краткосрочные меры могут создать долгосрочную зависимость от ископаемых видов топлива и закрыть возможность [сохранения уровня повышения температуры в мире в пределах] 1,5 градуса", - сказал генсек, выступая онлайн в рамках проводимой британским журналом The Economist конференции, посвященной устойчивому развитию. "Страны могут быть настолько заняты дефицитом предложения ископаемого топлива, что пренебрегут политикой сокращения использования такого топлива. Это безумие", - отметил он.