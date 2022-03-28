В США отреставрируют первую в мире атомную подлодку

В США проводят реставрацию первой в мире атомной подводной лодки USS Nautilus. Об этом сообщает издание Boston Globe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

USS Nautilus была построена в 1954 году и была первой в мире лодкой с ядерной энергетической установкой. Этот корабль был экспериментальным и не пошел в серию, в том числе из-за чрезмерного шума, который не давал возможности пользоваться сонаром на ходу. Лодку вывели из состава флота в 1980 году и превратили в музей, отправив на вечную стоянку в штате Коннектикут.

Теперь на реставрацию исторического корабля было выделено $36 млн долларов. За эти деньги корпус отполируют и покрасят, а также обновят верхние палубы. Кроме того, планируется замена электропроводки и внутреннего освещения, все работы уже начались и должны занять полгода.

После спуска на воду первая в мире атомная подлодка установила несколько рекордов, продемонстрировав наибольшие глубину погружения, подводную скорость и время, проведенное под водой. Кроме того, в 1958 году USS Nautilus первой из судов достигла Северного полюса.