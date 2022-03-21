Аэропорты и авиакомпании в Китае понесли многомиллиардные убытки

Индустрия гражданской авиации Китая с начала 2020 года понесла убытки в общей сложности на сумму свыше 224 млрд юаней (около $35 млрд). Такие данные Управления гражданской авиации Китая публикует в понедельник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на февраль этого года авиакомпании потеряли около 170,6 млрд юаней (порядка $26,8 млрд), а аэропорты понесли убытки еще на 54 млрд юаней (около $8,4 млрд), приводит ресурс слова заместителя директора департамента планирования развития в управлении Чжан Цина. При этом улучшения ситуации пока не наблюдается, указывает "Ицай глобал" со ссылкой на экспертов в отрасли.

За январь-февраль этого года пассажиропоток в Китае сократился на 43% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года. В январе-феврале 2020 года этот спад был на уровне 33%. За первые два месяца текущего года убытки в отрасли составили 22,2 млрд юаней (около $3,4 млрд), пишет ресурс.

Участники рынка гражданской авиации в Китае, несмотря на принятые властями меры поддержки, отмечает ресурс, продолжают испытывать нехватку денежных средств. Как указал профессор из Гуанчжоуского колледжа гражданской авиации Ци Ци, мнение которого приводит "Ицай глобал", необходимы специальные субсидии для компенсации ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19, а также дополнительные исследования для определения дефицита финансирования.

По данным директора департамента финансов Управления гражданской авиации Китая Сюн Яньхуа, масштаб обязательств авиакомпаний увеличился сейчас по сравнению с допандемийным периодом на 30%, а у аэропортов - более чем на 40%.