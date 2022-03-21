Премьер Британии планирует поездку в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев для личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, таким образом британский премьер намерен продемонстрировать поддержку Украине в войне с Россией. При этом он попросил чиновников изучить практичность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на предостережения, Джонсон "хочет поехать", если это можно сделать.