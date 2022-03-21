Израильский премьер заявил о прогрессе на переговорах Украины и РФ

Москве и Киеву удалось достичь прогресса на переговорах по урегулированию ситуации в Украине, однако разногласия еще остаются, сообщил глава правительства Израиля Нафтали Беннет, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Впереди длинный путь, поскольку существуют противоречивые вопросы, некоторые из них фундаментальные. В последнее время между сторонами был достигнут прогресс, но расхождения все равно пока еще велики", - приводит в понедельник издание The Times of Israel слова Беннета, сказанные на конференции, организованной новостным порталом Ynet.

"Мы, вместе с другими странами, продолжим попытки покончить с этим конфликтом", - отметил израильский премьер-министр.