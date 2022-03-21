85-летний Сильвио Берлускони женился на девушке, которая на 53 года моложе его

Сильвио Берлускони всегда отличался любвеобильностью. Политик до недавних пор был женат дважды, но за его плечами остались десятки громких романов. Казалось бы, после 80-ти он должен был успокоиться, но нет. На выходных Берлускони организовал роскошную свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Избранницей политика стала депутат итальянского парламента Марта Фашина, которой всего 32 года. Для церемонии девушка выбрала роскошное платье от Antonio Riva с четырехметровым шлейфом. Сам же жених отдал предпочтение синему костюму от Armani. Парочка произнесла клятвы верности в историческом поместье, расположенном недалеко от коммуны Лезмо.

Судя по снимкам, попавшим в Сеть, влюбленные были очень счастливы. Они с удовольствием позировали перед камерами, а после разрезали многоярусный торт. При этом официальный брак Сильвио и Марта пока не заключили. Итальянские журналисты утверждают, что против регистрации отношений выступают дети Берлускони. По их мнению, Фашина может претендовать на многомиллиардное состояние политика после его смерти.