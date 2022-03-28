В США опасаются связей Илона Маска с Китаем

Финансовые связи американского бизнесмена Илона Маска с Китаем вызывают обеспокоенность у чиновников в Вашингтоне. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Опасения связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином", - указано в материале издания.

Авторы статьи отмечают, что некоторые законодатели также обеспокоены "отсутствием четких границ" между SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет деятельность в Китае.