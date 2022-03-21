Брифинг Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков 21 марта провел утренний брифинг о ситуации на территории Украины, тн. "ЛНР" и "ДНР", а также о результатах действий Вооруженных сил России, передает Day.Az со ссылкой на instupino.ru.

Главное из заявлений Министерства обороны РФ:

- Ночью высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских военных на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и военных.

- Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец.

- Российские ВС взяли под полный контроль населённый пункт Сладкое, в настоящее время уничтожаются разрозненные группы военных батальона "Донбасс", сообщило Минобороны.

- В Сумах ночью была реализована спланированная провокация украинских военных, о которой мы официально предупреждали несколько дней назад.

В министерстве еще раз подчеркнули, что российские силы не планировали и не наносят никаких ударов по украинскими объектам хранения или выработки ядовитых веществ.

- За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочева, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", три артиллерийских орудия "Мста-Б" в районе Вышгород, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники.

- Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами ЧЕРНОБАЕВКА и ЦИРКУНЫ еще два украинских беспилотных летательных аппарата.

- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.