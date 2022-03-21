В Китае назвали предполагаемую причину крушения Boeing

Отказ двигателя мог стать причиной катастрофы пассажирского самолета авиакомпания China Eastern Airlines. Об этом в понедельник сообщила китайская газета "Хуаньцю шибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил авиационный эксперт, главный редактор издания Aerospace Knowledge Ван Янъань, делать какие-либо окончательные выводы сейчас еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков. "Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом", - отметил он.

"После этого самолет стремительно начал терять высоту, что и привело к катастрофе. Это очень серьезный технический сбой", - добавил эксперт. "Для того, чтобы говорить о конкретных причинах, необходимо изучить данные черных ящиков", - добавил Ван Янъань.

Это ЧП стало крупнейшей авиакатастрофой в Китае за 12 лет. В 2010 году выполнявший рейс VD8387 из Харбина в Ичунь лайнер "Эмбраер-190" в условиях тумана проскочил взлетно-посадочную полосу и упал на землю, после чего его корпус разделился на две части и загорелся. Всего в самолете находились 96 человек, 44 из них погибли и 52 получили ранения.