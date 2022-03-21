https://news.day.az/world/1446442.html Стали известны детали очередного раунда переговоров Украины и России
Стали известны детали очередного раунда переговоров Украины и России
Переговоры украинской и российской делегаций 21 марта продолжались полтора часа.
Об этом заявил член украинской делегации и председатель фракции СН Давид Арахамия, сообщает "Украинская правда", передает Day.Az со ссылкой на Униан.
"Встреча (в онлайне, - УНИАН.) была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал он.
Пока дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре