Стали известны детали очередного раунда переговоров Украины и России

Переговоры украинской и российской делегаций 21 марта продолжались полтора часа.

Об этом заявил член украинской делегации и председатель фракции СН Давид Арахамия, сообщает "Украинская правда", передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Встреча (в онлайне, - УНИАН.) была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал он.

Пока дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил.