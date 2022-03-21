Власти Польши планируют ввести налог для компаний, продолживших работать в РФ

Правительство Польши хотело бы ввести дополнительный налог для компаний, включая международные, которые решили продолжать вести бизнес в России, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя польских властей Петра Мюллера, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным агентства, власти введут переговоры с оппозиционными партиями по поводу этого налога.

Также, отмечает агентство, власти хотят получить от оппозиции поддержку таких мер, которые потребуют внесения изменений в конституцию страны: речь идет о конфискации активов российских граждан и коммерческих предприятий, которые поддерживают действия РФ.