Болгария не намерена отказываться от сотрудничества с "Газпромом"

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о готовности продолжить переговоры с "Газпромом" о поставках газа.

Свое заявление глава правительства сделал в понедельник в Греции, где знакомился с ходом строительства болгаро-греческого газопровода, трансляцию брифинга вел телеканал Nova News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[В условиях кризиса] мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе и иметь готовность работать без "Газпрома", но если кризис будет разрешен и переговоры состоятся, то мы попытаемся использоваться все возможности поставок газа, в том числе и получать российский газ. Новый газопровод дает нам дополнительные возможности для переговоров о цене на газ, нежели ситуация, когда "Газпром" оставался бы монополистом", - сказал Петков.