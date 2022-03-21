На Шри-Ланке подорожали медицинские маски

Стоимость медицинских масок на Шри-Ланке увеличилась на 30% в связи с ростом инфляции и обесценивания ланкийской рупии. Об этом сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на Ассоциацию производителей медицинских масок Шри-Ланки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент ассоциации Видура Алгама заявил, что решение поднять цены было принято из-за влияния валютного курса, поскольку материал для производства масок закупается за рубежом. Ланкийская рупия значительно обесценилась за последние две недели, и цены на маски могут снова вырасти, если девальвация рупии продолжится.

Ношение масок в общественных местах в настоящее время является обязательным для всех граждан Шри-Ланки. Ранее генеральный директор службы здравоохранения страны Асела Гунавардена заявила, что в ближайшее время масочный режим в Шри-Ланке сохранится.

Шри-Ланка остро нуждается в валютных средствах для выхода из экономического кризиса, серьезно обострившегося в конце 2021 года. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов страны. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов.

Уровень инфляции в текущем году в стране не опускается ниже 25%. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $35 млрд.