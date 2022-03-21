https://news.day.az/world/1446484.html Главы МИД и Минобороны ЕС одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза
Главы МИД и Минобороны ЕС одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза
Министры иностранных дел и обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза "Стратегический компас ЕС", которая разрабатывалась более двух лет и, в частности, предусматривает создание Евросоюзом собственных Сил быстрого реагирования, численностью до 5 тыс. человек.
Об этом сообщил ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник, передает Day.Az.
"Стратегический компас" одобрен", - сказал он.
Окончательное принятие этой концепции состоится на саммите ЕС 24-25 марта.
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