Главы МИД и Минобороны ЕС одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза одобрили первую в истории оборонную концепцию Евросоюза "Стратегический компас ЕС", которая разрабатывалась более двух лет и, в частности, предусматривает создание Евросоюзом собственных Сил быстрого реагирования, численностью до 5 тыс. человек.

Об этом сообщил ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник, передает Day.Az.

"Стратегический компас" одобрен", - сказал он.

Окончательное принятие этой концепции состоится на саммите ЕС 24-25 марта.