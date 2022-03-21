Шведский банк прекращает деятельность в России

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) прекращает свои операции в России.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила газета Dagens Industri, ссылаясь на заявление SEB

"В нынешних обстоятельствах SEB не может продолжать свою деятельность в России, и поэтому SEB начал ее сворачивать. Это будет сделано ответственно и упорядоченно, в соответствии с нормативными и правовыми обязательствами", - приводит издание сообщение банка.

В России у SEB есть филиалы в Санкт-Петербурге и Москве, где работают в общей сложности около 80 сотрудников. По данным SEB, только 0,3% его операций связаны с Россией.