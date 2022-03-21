Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили в Абу-Даби ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Чавушоглу в качестве почетного гостя находится в Абу-Даби для участия в 16-м Форуме послов и представителей дипломатических миссий ОАЭ.

"В ходе встречи обсуждалась двусторонние связи между Турцией и ОАЭ, а также текущие события в регионе, главным образом в Украине", - написал в Twitter Чавушоглу.