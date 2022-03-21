https://news.day.az/world/1446487.html Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили в Абу-Даби ситуацию в Украине
Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили в Абу-Даби ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Чавушоглу в качестве почетного гостя находится в Абу-Даби для участия в 16-м Форуме послов и представителей дипломатических миссий ОАЭ.
"В ходе встречи обсуждалась двусторонние связи между Турцией и ОАЭ, а также текущие события в регионе, главным образом в Украине", - написал в Twitter Чавушоглу.
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