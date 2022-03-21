Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП

Рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз роста глобального ВВП в 2022 году на 0,7 п. п., до 3,5%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства в понедельник, снижение темпов экономического роста связано с инфляцией и ситуацией в Украине.

"Fitch снизило свой прогноз роста мирового ВВП в 2022 году на 0,7 п.п., до 3,5%; в еврозоне - на 1,5 п.п., до 3,0%; а в США - на 0,2 п.п., до 3,5%", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства отмечают, что "перспективы роста мирового ВВП значительно ухудшились, поскольку инфляционные проблемы усиливаются", а события в Украине "угрожают глобальным поставкам энергоресурсов".