В Украине вводят кредитные каникулы. Они продлятся в течение военного положения и 30 дней после него.

Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Теперь, в случае допущения просрочки, заёмщик освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитору неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена документами.

Кроме этого, запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда это прописано в договоре.

Неустойка (штраф, пеня) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022, подлежат списанию.

"Важно, что новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также кредитные каникулы - это право кредитора, а не его обязательства. Поэтому рекомендуем договориться непосредственно с кредитором о кредитных каникулах", - подчеркнули в НБУ.