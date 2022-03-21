Fitch резко повысило прогноз по ценам на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз среднегодового уровня стоимости нефти сорта Brent в 2022 году с $70 до $100 за баррель, на 2023 год - с $60 до $80 за баррель, а на 2024 год - с $53 до $60 за баррель, говорится в сообщении агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают в Fitch, прогноз по ценам на нефть на 2022-2024 годы повышен в силу значительно возросших рисков перебоев с поставками российских углеводородов после конфликта в Украине, а также намерений Европы и некоторых неевропейских стран снизить зависимость от российского топлива, увеличивая спрос на поставки из других стран и усугубляя дефицит рынка.

В Fitch отмечают, что в допандемический 2019 год Россия добывала 11,5 млн баррелей нефти в сутки, что составляло 12% мировой добычи. Из них 9,2 млн баррелей в сутки Россия экспортировала, при этом на Европу приходилось 57%, на Китай 18% и на США - 6%. Как отмечают в агентстве, "несколько" млн баррелей нефти в сутки могут не попасть на рынок в результате санкций или контрсанкций. При этом мировой спрос и потребление нефти почти вернулись к допандемическим уровням, а ОПЕК+ продолжает увеличивать добычу в соответствии с ранее утвержденным графиком, и в апреле ожидается очередное повышение на 400 тыс. баррелей в сутки.

Тем не менее Fitch сохраняет долгосрочный прогноз: в 2025 году и далее стоимость Brent ожидается на уровне $53 за баррель. По оценкам агентства, снижению стоимости нефти будет способствовать энергопереход и снижение издержек добычи. Также в Fitch отмечают, что трехлетние форвардные контракты на Brent на $20 за баррель дешевле текущих цен, что отражает ожидания рынка по восстановлению баланса в среднесрочной перспективе.

Еще в начале текущего года в Fitch заявляли, что фундаментальных причин для устойчивого роста нефтяных котировок в этом году нет, а дальнейшее подорожание может негативно отразиться на спросе и экономическом росте. В начале года котировки Brent резко пошли вверх, преодолев отметку в $80 за баррель и прибавив за январь около 15%, что во многом связывалось с надеждами, что новый штамм коронавируса "омикрон" не приведет к жестким локдаунам.