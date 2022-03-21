Премьер Израиля прибыл с незаявленным визитом в Египет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в понедельник с незаявленным заранее визитом в Египет, где встречается с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это уже вторая официальная встреча двух лидеров с момента прихода Беннета к власти в Израиле летом 2021 года, первая состоялась в сентябре.

16 марта Израиль и Египет договорились об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, ожидается, что полеты начнутся во время праздника Песах (длящийся неделю иудейский праздник, который в этом году приходится на период с 15 по 22 апреля).

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название "Авраамовы соглашения", у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом (с 1979 года) и Иорданией (с 1994 года).