В России предлагают заблокировать WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий признанной экстремистской в РФ американской корпорации Meta, тоже должен быть заблокирован в России вслед за соцсетями Facebook и Instagram. В этом мессенджере распространяется огромное число ложной информации.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС в понедельник глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

"Мы в палате не видим логики в том, что из-под этого регулирования выпал WhatsApp, его тоже нужно заблокировать. Нам звонят на горячую линию по защите прав пользователей сети Интернет в палату люди и спрашивают, почему так? Но ведь вся корпорация Meta признана экстремистской, а WhatsApp - это их продукт", - сказал Малькевич.

По его словам, хоть WhatsApp и является мессенджером, а не соцсетью, но там "распространяется огромное количество фейков". "И почему делается исключение для этого продукта? Тем более мы много раз говорили, что чиновники, сотрудники госкорпораций не должны в принципе пользоваться WhatsApp исходя из того, что вся переписка там полностью доступна американским спецслужбам", - отметил член ОП.

Он подчеркнул, что у Facebook и WhatsApp есть аналоги. "В чем такая высокая ценность этого WhatsApp? И второе - должна быть дана морально-этическая оценка тем чиновникам, государственным СМИ, работникам госСМИ и государственных организаций, которые продолжают вести свои аккаунты, в том числе корпоративные, в Facebook и Instagram, потому что возникают странные и уже не риторические вопросы", - добавил член палаты.

По его мнению, государственные организации и их руководство не должны выкладывать материалы на этих площадках. "Тогда возникает вопрос, если им это можно делать, то значит это можно делать и всем остальным, мы тем самым поощряем людей к использованию VPN-сервисов. Здесь требуется дополнительное регулирование на наш взгляд", - добавил Малькевич.

При этом он отметил, что в Общественной палате полностью поддерживают запрет на ведение коммерческой деятельности Meta в РФ. "Они не имеют права зарабатывать на россиянах, это абсолютно исключено. Попытка финансового взаимодействия с соцсетью со стороны россиян может квалифицироваться как финансирование экстремизма и любые попытки монетизировать свое присутствие на платформах Facebook и Instagram должны быть полностью прекращены для наших граждан. Абсолютно логично, что законодатель защищает права россиян, однако те, кто пользуются услугами Meta, не должны привлекаться к ответственности, потому что они не являются соучастниками экстремизма", - заключил Малькевич.

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании Meta, экстремистской, запретив их работу в России. Мессенджера WhatsApp это решение не коснется. Кроме того, граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook и Instagram.

В то же время компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность Meta направлена против России и Вооруженных сил РФ. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в соцсетях Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании.