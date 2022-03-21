https://news.day.az/world/1446506.html Путин ответил на предложение Турции о проведении встречи с Зеленским - пресс-секретарь Эрдогана
Путин ответил на предложение Турции о проведении встречи с Зеленским - пресс-секретарь Эрдогана
Президент России Владимир Путин ответил на предложение Турции о проведении встречи с президентом Украины Володимиром Зеленским.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Путин заявил, что, в первую очередь, должны быть завершены переговоры между представителями двух стран. Он отметил, что обе стороны видят Турцию как надежную страну.
"Мы продолжаем работать как с Россией, так и с Украиной", - добавил Калын.
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