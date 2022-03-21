Путин ответил на предложение Турции о проведении встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин ответил на предложение Турции о проведении встречи с президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Путин заявил, что, в первую очередь, должны быть завершены переговоры между представителями двух стран. Он отметил, что обе стороны видят Турцию как надежную страну.

"Мы продолжаем работать как с Россией, так и с Украиной", - добавил Калын.