В Иране сообщили о создании новых БПЛА

В ближайшем будущем в Иране будут представлены дроны дальнего радиуса действия и противотанковые управляемые ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИРНА, об этом сказал главнокомандующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари при посещении пограничного пункта в провинции Южный Хорасан.

"В ближайшем будущем будут представлены дроны дальнего радиуса действия, способные действовать при любых климатических условиях, а также разные противотанковые управляемые ракеты, оснащенные современными технологиями", - сказал он.