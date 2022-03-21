https://news.day.az/world/1446512.html В Иране сообщили о создании новых БПЛА
В Иране сообщили о создании новых БПЛА
В ближайшем будущем в Иране будут представлены дроны дальнего радиуса действия и противотанковые управляемые ракеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ИРНА, об этом сказал главнокомандующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киюмарс Хейдари при посещении пограничного пункта в провинции Южный Хорасан.
"В ближайшем будущем будут представлены дроны дальнего радиуса действия, способные действовать при любых климатических условиях, а также разные противотанковые управляемые ракеты, оснащенные современными технологиями", - сказал он.
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