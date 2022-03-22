ФРС США готова еще сильнее повысить базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, готова при необходимости еще сильнее повысить базовую процентную ставку для стабилизации цен. Об этом заявил в понедельник действующий председатель ФРС Джером Пауэлл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша кредитно-денежная политика ориентирована на то, чтобы выполнять двойную функцию: способствовать максимальной занятости и стабильности цен. С этой точки зрения нынешняя картина ясна: рынок труда очень прочный, а инфляция слишком высокая. <...> Мы привержены тому, чтобы восстановить стабильные цены, сохранив при этом прочный рынок труда", - сказал он, выступая на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне.

"Мы предпримем необходимые шаги для обеспечения возврата к стабильным ценам. В частности, если мы придем к выводу, что уместно было бы предпринимать более решительные шаги, подняв процентную ставку более чем на 25 базисных пунктов, <...> мы это сделаем", - подчеркнул он.

На прошлой неделе ФРС впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5% годовых. Помимо этого, американский регулятор на ближайших заседаниях намерен начать сокращение объема выкупа активов с рынка, долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS).

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в декабре 2018 года, в последние два года ставка ФРС находилась в диапазоне 0-0,25% годовых. Следующее заседание американского регулятора состоится 4 мая 2022 года.