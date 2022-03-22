Fitch повысило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости основных металлов и угля, которую оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это обусловлено повышением спроса на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19, недостаточным предложением и краткосрочными перебоями в поставках, в том числе из-за конфликта в Украине. Также пересмотр цен ряда металлов связан с увеличением долгосрочного спроса на фоне глобальной декарбонизации.

Повышение прогноза стоимости никеля на 2022-2024 гг отражает усиление рисков для поставок, поскольку на долю России приходится около 7% мирового производства этого металла. Кроме того, остается существенным спрос на никель со стороны производителей аккумуляторов.

Запасы меди в мире находятся на крайне низком уровне, при этом существуют проблемы с поставками из Чили и Перу, отмечают аналитики Fitch. На РФ приходится примерно 4% мировых поставок этого металла, в связи с чем санкции против страны также могут негативно сказаться на поставках.

Пересмотр прогнозных цен на золото связан с его статусом "безопасной гавани" в период геополитической напряженности, а также инфляционным давлением, отмечают аналитики агентства.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):