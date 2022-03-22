Формат компромиссов с РФ будет решаться на всеукраинском референдуме

Форматы компромиссов на переговорах между Украиной и Российской Федерацией будут решаться на всеукраинском референдуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом президент Украины Володимир Зеленский заявил в интервью украинскому, британскому и чешскому вещателям.

Так, Зеленский в очередной раз заметил, что "Украину не берут в НАТО, потому что члены Альянса боятся России". "Нам нужно успокоиться, сказать: "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", - добавил он.

По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях действующего украинского законодательства.

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", - подчеркнул он.