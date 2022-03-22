Власти Турции намерены добиться вхождения страны в число десяти крупнейших экономик мира.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Надеюсь, что мы максимально используем все имеющиеся у нас возможности и выполним обещание сделать нашу страну одной из десяти крупнейших экономик мира", - заявил, в частности, турецкий лидер.

По словам главы государства, Турция - это место, где люди получают всестороннюю поддержку от государства в сфере инвестиций, трудоустройства, производства и экспорта.

Он также указал на необходимость не допустить роста стоимости жизни и негативного влияния инфляции на благосостояние населения.

"Несмотря на то, что сейчас мы сталкиваемся с региональными кризисами, такими как война в Украине, мы не оставляем без внимания проблемы, которые затрагивают повседневную жизнь наших граждан", - отметил президент.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что все попытки помешать развитию Турции будут и впредь терпеть неудачу. "Были постоянные попытки вызвать хаос в нашей стране, дестабилизировать ее и ослабить нашу безопасность. К счастью, мы преодолели все эти ловушки и атаки", - сказал Эрдоган.

Он констатировал, что за последние два десятилетия в Турции по мере развития инфраструктуры Турции выросли инвестиции, производство, уровень занятости и экспорт.