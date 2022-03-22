https://news.day.az/world/1446518.html Эрдоган проведет встречу с Байденом в рамках саммита НАТО
Эрдоган проведет встречу с Байденом в рамках саммита НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч в рамках внеочередного саммита лидеров стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 24 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Эрдоган встретится со своим американским коллегой Джо Байденом и рядом других лидеров.
"Реджеп Тайип Эрдоган проведет двусторонние встречи с президентом США и другими лидерами, участвующими в саммите. Количество проводимых за день встреч ограничено, но мы постараемся провести как можно больше", - сказал он.
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