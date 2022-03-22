Эрдоган проведет встречу с Байденом в рамках саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч в рамках внеочередного саммита лидеров стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 24 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Эрдоган встретится со своим американским коллегой Джо Байденом и рядом других лидеров.

"Реджеп Тайип Эрдоган проведет двусторонние встречи с президентом США и другими лидерами, участвующими в саммите. Количество проводимых за день встреч ограничено, но мы постараемся провести как можно больше", - сказал он.