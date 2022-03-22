Байден обсудил с коллегами из Европы недавние дипломатические усилия по Украине

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили дипломатические усилия по достижению режима прекращения огня в Украине, а также гуманитарную и военную помощь Киеву.

Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они подчеркнули продолжающуюся поддержку Украины, в том числе путем предоставления помощи на цели обеспечения безопасности <...> и гуманитарной помощи для миллионов украинцев, бежавших от насилия. Лидеры также обсудили последние дипломатические усилия в поддержку стараний Украины по установлению прекращения огня", - сказала она.