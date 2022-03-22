В ближайшую неделю не следует ожидать новых санкций против России

Евросоюз не введет новых санкций против Россию в ближайшую неделю, но обсудит, что еще можно сделать.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседаний Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Формальное введение санкций требует определенную процедуру, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер. Но определенно саммит ЕС (24-25 марта - прим. ТАСС) будет рассматривать, что еще может быть сделано", - сказал он.

Боррель не ответил на вопрос журналистов о том, существуют ли условия отмены санкций против России, или они введены навсегда. "Я не буду спекулировать", - заявил он.