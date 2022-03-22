В ЕС поддержали предоставление Украине дополнительных $550 млн на оружие

В Евросоюзе поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро (примерно 550 млн долларов) на закупку оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов сообщества.

"Я рад объявить, что мы достигли политической договоренности о дополнительных 500 миллионах в рамках Европейского фонда мира", - подчеркнул Боррель.