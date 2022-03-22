США введут визовые ограничениям для некоторых представителей КНР

США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств"/

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении Блинкена.

Отмечается, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии.

Имена чиновников в заявлении не приводятся.