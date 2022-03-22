https://news.day.az/world/1446528.html Около 15 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции
Около 15 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 80 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 281 242 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 14 933 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 18 537 человек.
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