В Японии жителей призвали экономить свет

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда во вторник сообщил журналистам, что правительство призывает жителей страны к экономии электричества в связи с остановкой работы нескольких местных тепловых электростанций (ТЭС) из-за землетрясения, произошедшего 16 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем к максимальной экономии электричества. Этого можно добиться за счет понижения температуры обогрева в помещениях и выключения света", - приводит слова министра телеканал NHK.

В ходе последующих дебатов в японском парламенте Хагиуда заявил о том, что восстановление работы ТЭС может занять до нескольких месяцев. "Мы получаем информацию о том, что в зависимости от степени повреждения оборудования [электростанций] восстановление их работы может занять от нескольких недель до нескольких месяцев", - сказал глава ведомства.

21 марта с аналогичным призывом к жителям Японии обратилась энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которой принадлежат остановившиеся ТЭС. TEPCO между тем подчеркнула, что не планирует осуществлять веерные отключения электроэнергии.

В ближайшие дни в некоторых регионах страны ожидаются заморозки, из-за чего TEPCO прогнозирует там повышение уровня потребления электроэнергии. Обратившись с просьбой к местному населению, энергокомпания рассчитывает разгрузить сеть и перенаправить ресурсы в те регионы, где потребность в электричестве будет выше.

В ночь с 16 на 17 марта на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Оно привело к гибели по меньшей мере трех человек, более 250 пострадали. Стихийное бедствие вызвало масштабные отключения электроэнергии, а также перебои в работе железнодорожного транспорта.