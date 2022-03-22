На Техас обрушился торнадо

Значительный ущерб в результате торнадо был нанесен ряду зданий в американском штате Техас в понедельник. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, из-за торнадо разрушениям подверглись в том числе приют для животных и школа в городе Джексборо. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным Национальной метеорологической службы США, в настоящий момент угроза торнадо сохраняется в штатах Техас и Оклахома. Как сообщает NBC, около 10 млн человек будут находиться в зоне риска из-за погодных условий в ночь с понедельника на вторник.