Судно с экипажем затонуло у берегов Японии

У берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно. Как сообщает телеканал NHK, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На рыболовецком судне утром 21 марта с восемью людьми на борту, шестеро из которых - граждане Индонезии, произошел пожар.

Через 10 часов судно затонуло. Трое индонезийцев были спасены проходящим мимо судном. Тело одного человека было обнаружено сотрудниками береговой охраны.

Судьба еще четырех человек до сих пор неизвестна.