Из-за ситуации в Украине страдает сельское хозяйство Бельгии

На сельском хозяйстве Бельгии пагубно сказывается ситуация в Украине. За её ходом и последствиями с тревогой следит глава семейной фермы Лоран Гоман. Для его 250 коров и 600 коз пока хватает кормов, хотя в их состав входит украинская кукуруза. Но под угрозой оказалось выращивание зерновых, свёклы и картофеля. За несколько недель спецоперации РФ там взлетели цены на удобрения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Россия занимает ведущие позиции на европейском рынке удобрений. В прошлом году она была первым по объёму экспортером азотных и вторым по величине поставщиком калийных и фосфорных удобрений. Но ожидание новых санкций против Москвы и Минска, перебоев с поставками, отключения банков от платёжных систем - все это создаёт неблагоприятные условия для ферм и потребителей.

Трудности с доступом к удобрениям угрожают вывести из равновесия такие фермерские хозяйства, которые теперь не могут планировать свою деятельность на ближайшие месяцы.

Евросоюз пытается смягчить вредоносное воздействие конфликта на свою экономику. Министры, отвечающие за сельское хозяйство, встречаются на этой неделе в Брюсселе. Ожидается, что Еврокомиссия также представит свои предложения о помощи производителям в среду.