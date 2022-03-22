Момент падения пассажирского Boeing в Китае

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён момент падения пассажирского Boeing 737 на юге Китая, передает Day.Az со ссылкой на Life.

На видео можно разглядеть, как объект, похожий на самолёт, пикирует в районе лесополосы. Он на огромной скорости летит к земле.