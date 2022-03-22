Малайзия одобрила препарат компании Cansino для ревакцинации

Минздрав Малайзии одобрил использование препарата китайской компании Cansino для проведения ревакцинации против коронавируса. Об этом сообщает во вторник новостной портал Malaysiakini, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Жители, получившие две дозы препарата Cansino или Sinovac, через три месяца смогут обращаться за бустерной дозой Convidecia" (производитель Cansino), приводит издание заявление ведомства. При этом, как указали в Минздраве, "эксперты рекомендуют комбинировать различные типы вакцин для достижения более высокой степени защиты от коронавируса".

Ранее власти одобрили для использования в программе иммунизации препараты Sinovac, AstraZeneca и Pfizer. На данный момент почти 80% жителей Малайзии получили две дозы вакцины, а 47,5% сделали третью дозу.