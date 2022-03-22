Блокировка в России WhatsApp не рассматривается

Блокировка в России мессенджера WhatsApp не рассматривается. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает Day.Az.

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич в беседе с ТАСС высказал мнение, что мессенджер тоже должен быть заблокирован в России вслед за принадлежащими Meta и запрещенными в РФ соцсетями Facebook и Instagram, "так как в этом мессенджере распространяется огромное количество ложной информации". В соцсетях и Telegram-каналах начала распространяться информация о возможной скорой блокировке WhatsApp.

"Планов блокировки WhatsApp нет", - заявил Клишас.