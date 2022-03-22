В Швеции задержали подозреваемого в нападении на лицей

Подозреваемый в нападении на лицей в шведском городе Мальмё, жертвами которого стали две женщины, был задержан. Об этом сообщает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Местные СМИ пишут, что предполагаемый нападавший сам позвонил по номеру службы экстренной помощи, чтобы сообщить, где он находится, и что он положил свое оружие, и признался в убийстве.

Сообщалось также, что он был вооружен ножом и топором. Правоохранителям удалось задержать его вскоре после прибытия на место происшествия.

AFP со ссылкой на представителей местной полиции уточнило, что в нападении подозревается 18-летний ученик.