В России неизвестный напал на девушку в подъезде

В Уфе неизвестный напал на девушку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

17-летняя Милана Кильдиярова зашла в подъезд многоэтажки на Уфимском шоссе, девушка шла в гости к подруге, а следом за ней - мужчина. Он схватил ее со спины, а когда Милана закричала - несколько раз ударил. Пострадавшая смогла отбиться, личность преступника пока не установлена, ведутся поиски.