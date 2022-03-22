https://news.day.az/world/1446587.html В России неизвестный напал на девушку в подъезде - ВИДЕО
В России неизвестный напал на девушку в подъезде - ВИДЕО
В Уфе неизвестный напал на девушку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
17-летняя Милана Кильдиярова зашла в подъезд многоэтажки на Уфимском шоссе, девушка шла в гости к подруге, а следом за ней - мужчина. Он схватил ее со спины, а когда Милана закричала - несколько раз ударил. Пострадавшая смогла отбиться, личность преступника пока не установлена, ведутся поиски.
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