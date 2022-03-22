Сингапур планирует к 2050 году начать использовать атомную энергию

Сингапур намерен пересмотреть свою энергетическую стратегию и изучает возможность использования атомной энергии. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе Управления энергетического рынка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, не исключается, что "к 2050 году атомная энергетика сможет покрывать до 10% национальных потребностей". Специалисты, составившие "в 2012 году по заказу правительства технико-экономическое обоснование, пришли к выводу, что имевшиеся в тот момент технологии не позволяли размещать на территории Сингапура атомные реакторы", указали в ведомстве. Однако, как отмечается в докладе, "с того момента технологии значительно усовершенствовались, в крупных странах разработаны атомные электростанции, которые потенциально безопаснее уже построенных". Такие технологии, уточнили в управлении, "есть в России, Китае, США и Франции".

Сингапурские власти намерены к 2050 году свести выбросы углекислого газа к нулю.