Мужчина напал в лифте на девушку, но получил жесткий отпор

Московская студентка едва не стала жертвой насильника на юге Москвы. Но сумела отбиться, передает Day.Az со ссылкой kp.ru.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 21 марта, в многоэтажке на Корабельной улице (район Нагатинский Затон).

- Девушка вошла в лифт, следом за ней - мужчина, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Когда лифт поехал, этот человек набросился на пассажирку сзади. Задав одной рукой жертве рот, другой он обхватил ее за шею и повалил на пол.

Девушка стала отбиваться, кричать, что в лифте работает видеокамера. Вероятно об этом нападавший не подумал.

В интернете появилась запись с той самой камеры, которая сняла весь процесс нападения. В какой-то момент мужчина отпустил девушку и отошел от нее. Помогло еще и то, что от падения двух взрослых людей в лифте сработала система безопасности и он остановился между этажами.

- Тут камера есть. Зачем ты это сделал. Ты меня напугал, - говорила девушка. - Я сейчас полицию вызову.

- Не надо, не надо, - мотал головой мужчина.

Вызвали через диспетчера механика. Мужчина попыток напасть на девушку больше не предпринимал. Когда механик открыл двери, он выбрался из лифта и сбежал. Но спустя пару часов его задержали.

Несостоявшийся насильник оказался гражданином Узбекистана.

Мужчина ремонтировал квартиру в соседнем подъезде, а ночью вышел искать приключения в чем был - в шлепках и перепачканных шпаклевкой штанах. Свою вину он признал.

- В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "покушение на изнасиловании" и избрана мера пресечения, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.