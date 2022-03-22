Брифинг Минобороны РФ

Российская авиация за сутки уничтожила 137 военных объектов Украины, в том числе шесть пунктов управления и узлов связи. Такие данные привел во вторник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", - отметил он.

Кроме того, Вооруженные силы России с начала проведения спецоперации уничтожили 230 беспилотников и 181 зенитный ракетный комплекс Украины.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1 528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 312 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожили девять танков, семь БМП и БТР ВСУ.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено девять украинских танков, семь БМП и БТР", - сказали в Минобороны.