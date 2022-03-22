Отчет Генштаба ВС Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об оперативной информации по состоянию на 6:00 22 марта, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

- Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей противника: 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

- Украинские военные отбили 13 атак противника и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля.

- Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава противника составили около 300 человек.

В Мариуполе уничтожен патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".